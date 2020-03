SHL:s krav: Ställ in resten av säsongen

SHL vill se att resten av årets säsong ställs in. Detta meddelar ligan under lördagen.

– Det smärtar att ställa in resterande delen av säsongen men människor och hälsan går alltid först, säger ligans VD Michael Marchal.



Det mesta pekar på att herrarnas SM-slutspelet kommer att ställas in.

Under lördagen meddelade SHL nämligen att man kräver att resten av säsongen ska ställas in.

– Med hänsyn taget till myndigheternas anvisningar och spelare, ledare, medarbetare och funktionärers hälsa och säkerhet samt allas ansvar att begränsa Coronasmittan i samhället har vi gjort en hemställan till Svenska Ishockeyförbundet om att ställa in årets SM-slutspel. Hockey bör spelas med publik och när det inte går att genomföra och även lagen kan riskera att bli smittade och stå för vidare smittspridning ser vi inget annat beslut än att ställa in säsongen, säger Michael Marchal, VD för SHL, till ligans hemsida.



”HÄLSAN GÅR ALLTID FÖRST”

Förbundet har ansvar för slutspelet och sitter på det slutgiltiga beslutet ifall säsongen ska ställas in eller inte. Enligt SHL förväntas beslutet komma i morgon.



– Det är svåra tider runt om i världen och vi inom svensk ishockey må vara en liten del av ett betydligt större sammanhang i frågan men vi vet också vad hockey betyder för väldigt många människor och det har vi sett väldigt tydligt de senaste dagarna. Vi och våra klubbar kan inte tacka nog för det engagemang vi har sett och fortsätter att se, och det smärtar att ställa in resterande delen av säsongen men människor och hälsan går alltid först, säger SHL-VD:n Marchal.



Ligan ska vara överens med alla de 14 klubbarna om att ställa in resten av säsongen. SM-slutspelet ställs in om det Svenska Ishockeyförbundet godkänner SHL:s begäran under söndagen.