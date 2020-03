Supporterklubben rasar mot SHL: "Direkt ovärdigt mot alla"

Under gårdagen meddelade SHL att det stundande SM-slutspelet skjuts upp från den 14 mars till den 24 mars med anledning av coronavirusets spridning.

– Nu när beslutet om att begränsa publika evenemang har tillkommit väljer vi i enighet med samtliga 14 klubbar och i samråd med hockeyförbundet att skjuta på slutspelet för att förhoppningsvis kunna spela med publik framöver, sade SHL:s vd Michael Marchal i ett pressmeddelande.

"LIV OCH HÄLSA GÅR FÖRST"

Slutspelet ska sedan, om det blir av, spelas i bästa av fem matcher istället för det vanliga bäst av sju. Nu rasar Skellefteå AIK:s supporterklubb North Power över SHL:s beslut att fortsätta säsongen.

"Läget är allvarligt, liv och hälsa går först. Det är direkt oansvarigt och en helt onödig risk att skicka lag och funktionärer runt hela landet, oavsett om man flyger charter och försöker isolera sig. Man tar också en enorm risk om en enda spelare eller ledare blir smittad – det laget kan omöjligt fortsätta spela. Vinner SM gör då det lag som varit bäst på att isolera sig, inte varit bäst på ishockey. Och risken är stor att man tvingas avbryta under pågående slutspel", skriver supporterklubben på Facebook.



MENINGSLÖS PAUS

Man är även kritiska till att man valde att spela gårdagens omgång inför tomma läktare.



"Den paus man nu infört är med all sannolikhet meningslös. Ingenting talar för att förbudet mot större folksamlingar är hävt på knappt två veckor. Väljer man att spela då, så gör man det med all sannolikhet inför tomma läktare. Ingen som såg matcherna under torsdagskvällen kan tycka att man vill uppleva ett slutspel på det sättet", fortsätter man.



Om Skellefteå kommer till spel i SM-slutspelet väntar en kvartsfinalserie mot tabellfemman HV71.

Läs hela North Powers öppna brev här.