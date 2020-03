Finska ligan avslutar säsongen - då kommer besked om SHL

HPK får inte chansen att försvara det högst sensationella guld de tog för ett år sedan. Å andra sidan får de stå som regerande mästare i ett år till. Ingen mästare kommer nämligen utses i Finland 2020.

Efter att länge och väl ha planerat för att slutföra säsongen som planerat kom idag beskedet att de ställer in resterande del av säsongen. Det blir inget slutspel. Sedan tidigare har stora ligor som den schweiziska, den tyska och den tjeckiska fattat samma beslut. Nu är det bara SHL och KHL av de större europeiska ligorna som inte valt att stänga in säsongen helt och hållet just nu.

SHL meddelade idag att de kommer lämna ett besked om SM-slutspelets vara eller icke vara senast 20 mars. Just nu är planen att spela slutspelet med start 24 mars, men det kan alltså komma att ändras.

Och i Finland kommer alltså beskedet redan nu: Hockeysäsongen är över.