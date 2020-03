Beskedet: Juniorligorna avslutar säsongen

SHL har tagit paus. Hockeyallsvenskan likaså. Även Hockeyettan kommer att ta ett uppehåll efter att playoff 3-spelet spelats färdigt under helgen.

Nu står det klart att även den svenska junior- och ungdomshockeyn påverkas av coronavirusets utbredning i Sverige.

INGEN SVENSK MÄSTARE

Under fredagseftermiddagen meddelade nämligen Svenska ishockeyförbundet via ett pressmeddelande att U16-SM, J18 Elit samt J20 SuperElit ställs in per omgående, vilket innebär att ingen svensk mästare kommer att kunna utses i dessa serier den här säsongen.

Samtidgt råder förbundet att arrangörer inte genomför cuper och poolspel för ungdomslag där fler lag än två är samlade samtidigt.