KHL tar rygg på hockeyvärlden – spelar inför tomma läktare

Ligor runt om i världen har de senaste veckorna besluta att antingen ställa in resterande delen av hockeysäsongen eller fortsatt spela inför tomma läktare till följd av coronavirusets spridningsrisk.

En liga som dock inte har påverkats nämnvärt under de senaste veckorna är KHL, som i stort sett spelats som vanligt. Matcher i gårdagens Gagarin Cup-slutspel hade publiksiffror på 8 070 och 7 002 åskådare, men nu kan det vara slut på publikfester i ligan.

Under torsdagsförmiddagen meddelade ligan att aftonens Moskva-derby mellan Spartak Moskva och Dynamo Moskva kommer att spelas inför tomma läktare till följd av risken för spridning av coronaviruset.



Matchen blir den första i Gagarin Cup att spelas inför tomma läktare.

Tidigare har den kinesiska KHL-klubben Kunlun Red Star tvingats flytta en av sina matcher från Peking till ryska Novosibirsk på grund av coronaviruset.

I dagsläget finns 28 bekräftade fall av coronaviruset i Ryssland, enligt Worldometers.

Today’s #GagarinCup Playoffs game in Moscow will be played behind closed doors.



Spartak vs Dynamo game will be streamed LIVE on https://t.co/qj66FSWkmi for free. pic.twitter.com/KoTfCooz8Z