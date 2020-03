Bekräftat: NHL pausar säsongen – fortsättningen oviss

I natt meddelade basketligan NBA att de pausar allt spel tills vidare. Detta sedan Utah Jazz-spelaren Rudy Gobert testats positiv med covid-19, sjukdomen som följer i spåret av coronaviruset.

Under torsdagskvällen, svensk tid, meddelade NHL att de går i NBA:s fotspår. Efter att ha haft ett möte med företrädare för samtliga 31 NHL-klubbar beslutade sig ligan för att stoppa allt spel med omedelbar verkan.

Enligt Sportsnets Chris Johnston finns det en förhoppning hos ligan att kunna återuppta och avsluta säsongen på sikt. Men i nuläget befinner sig hela säsongen i ovisshet och det är omöjligt att sia om det finns något hopp om att det faktiskt ska gå att göra upp om Stanley Cup.

The NHL season has officially been suspended. No surprise. There is hope to resume.