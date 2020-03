Succén fortsätter – Zibanejad sköt in sig i historieböckerna

Mika Zibanejad upplever just nu sin bästa NHL-säsong i karriären.

Tidigare i veckan prisades den svenske stjärnforwarden som veckans främste spelare i NHL och bara ett par dagar tidigare utsågs Zibanejad till februaris bästa spelare i ligan.

I natt fortsatte succén för Zibanejad.

"RIKTIGT TRÖTT PÅ ATT PRATA OM DIG"

Halvvägs in i den första perioden kunde svensken pricka in 2–0 till gästande New York Rangers i bortamötet med Dallas Stars, ett mål som var hans 40:e för säsongen. I och med målet är Zibanejad den elfte svensken genom alla tider att göra 40 mål under en och samma NHL-säsong.

– Han fortsätter att växa dag in och dag ut. Dagen efter hans femmålsmatch (mot Washington förra veckan) sade jag till honom: "Jag är riktigt trött på att prata om dig, men om du fortsätter göra mål kommer jag fortsätta att prata om dig tills jag är blå i ansiktet", säger Rangers huvudtränare David Quinn till nhl.com.

I och med målet har den svenske 26-åringen noterats för tio mål under sina fem senaste matcher.

TRE POÄNG FRÅN EN SLUTSPELSPLATS

Förutom målet stod Zibanejad även för en assist när New York Rangers bortabesegrade Dallas Stars med 4–2 och tog viktiga poäng i jakten på en slutspelsplats.

– Det var riktigt viktigt. Förra matchen var vi inte alls lika bra. Det var viktigt för oss att komma ut och spela på rätt sätt, vilket jag tycker att vi gjorde. Vi visste att de skulle komma ut hårt i den tredje perioden, men överlag tycker jag att vi spelade riktigt bra, säger Rangers svenske forward Jesper Fast.

I och med segern parkerar Rangers nu tre poäng utanför en slutspelsplats i den östra konferensen med 13 matcher kvar att spela av grundserien.

Dallas Stars – New York Rangers 2–4 (0–2, 0–2, 2–0)

Dallas: Roope Hintz (19), Andrew Cogliano (3).

New York: Kaapo Kakko 2 (10), Adam Fox (8), Mika Zibanejad (40).