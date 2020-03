”Tough shit Väsby. Ni gjorde en grym säsong, men tyvärr får ni inte chansen att ta klivet upp”.Det är inte helt uteslutet att det blir en fras som kommer behöva sägas om några veckor, eller månader.För den här corona-spridningen som dominerar medieflödet är på riktigt och kommer få stora konsekvenser i samhället. Det kan vi konstatera vid det här laget. Konserter och idrottsevenemang skjuts upp och ställs in runt om i Europa och det är så klart bara en tidsfråga innan den utvecklingen når även Sverige.Den kan vara timmar eller minuter bort.Det första steget av åtgärder för att förhindra smittspridning skulle naturligt vara att börja spela matcher utan publik (en tuff smäll ekonomiskt för klubbarna i så fall), men det skulle inte förvåna mig om det förr eller senare även blir så att den svenska idrotten följer exemplet från Tyskland, Österrike och så vidare och ställer in resten av säsongen. Det kanske rent av vore en sund åtgärd.Då blir det riktigt intressant, för vad händer då?Jag snackade med Hockeyettans ligachef Mats ”Horndal” Johansson i förmiddags och han redogjorde ganska tydligt för hur Hockeyettan är i händerna på myndigheterna, SHL och Hockeyallsvenskan kring hur avslutningen av säsongen kommer att arta sig ( det intressanta snacket kan ni läsa här ). Men inte heller han hade en susning om vad som händer om kvalserien måste ställas in.Hur går man vidare efter att ha dragit i handbromsen och stoppat allt när det skulle till att avgöras? Står det över huvud taget något om det i svenska ishockeyförbundets reglemente som omgärdar våra seriesystem?För låt säga att vi hamnar i läget att allt ställs in. Då står vi där med ett gäng lag som skulle kvala sig kvar i sina respektive divisioner och ett gäng aspirerande uppkomlingar som gjort lysande säsonger och vill ta klivet upp, men som inte får spela om det.Hur den frågan skulle hanteras av de styrande i svensk hockey är oerhört intressant. Sätter man helt enkelt bara allting på paus för att återuppta det när det är blåst faran över? Något som skulle bli oerhört knöligt då trupper och förutsättningar helt naturligt kommer att förändras en hel del och vara helt annorlunda efter sommaren. Det kommer inte vara samma lag som spelar kval då som skulle ha gjort det nu.Eller stryker man helt enkelt bara ett stort fett streck över säsongen 19/20 och startar om från början som om den aldrig hänt, med alla lag där de befann sig när allt startade?Det skulle göra att gäng som AIK, Kristianstad, Tyringe, Surahammar och så vidare och så vidare skulle räddas av gong-gongen medan utmanare som Väsby, Vänersborg, Hallstahammar och så vidare rånas på sin chans att ta klivet upp.Då skulle man verkligen kunna säga ”tough shit”.