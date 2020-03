"Vi ser varje match som en final"

Christopher Liljewall är en sann veteran när det kommer till kvalspel mot SHL.



Under sina elva säsonger på elitnivå i Sverige har den 30-årige forwarden upplevt totalt åtta kval. Nu är han på väg att inleda sitt nionde.

– Jag känner en eufori i hela kroppen. Vi har jobbat för detta genom en hel sommar, en hel serie, under dystra mörka november. Nu ställs allt på sin spets. Det är det här man jobbar för att få uppleva. Det är därför man håller på. Jag älskar läget och möjligheten, säger Liljewall.

Samtliga av hans hittills åtta kval han gjort med moderklubben Rögle BK. Två gånger har han varit med och avancerat från HockeyAllsvenskan till SHL. Han var med när Rögle gick upp säsongen 2011-12 och 2014-15. Båda gångerna har vägen till avancemang gått via liknande slutspelsserier. För fem år sedan gick Rögle till SHL via slutspelsserien och sedan playoff mot Västerås. 2012 slutade Rögle tvåa i kvalserien efter Timrå och gick på så vis upp i SHL. De tog sig till det årets kvalserien via ett förkval, där de säkrade kvalserieplatsen via en 7-0-seger mot Oskarshamn i den sista omgången. Det är också den matchen som sticker ut mest bland Liljewalls kvalminnen.

– Vi hade kniven mot strupen och var tvungen att vinna med X antal mål för att säkra förstaplatsen. Vi vann med 7-0 mot ett lag som också hade allt att spela för. Den matchen var en stor nyckel till avancemanget det året.





Liljewall, längst till vänster, firar med Rögle 2015. Foto Bildbyrån



"HAR ALLT ATT VINNA"

Liljewall kom till Södertälje från Brynäs inför förra säsongen. Då missade den klassiska hockeyklubben slutspelsserien med tre poängs marginal. Den här säsongen såg till en början heller inte ut att gå lagets väg. Södertälje låg länge på den nedre halvan av tabellen, men en uppryckning under våren har gjort att SHL-drömmen fortfarande är vid liv.

– Vi kommer in till kvalet med relativt bra form, i alla fall från under andra halvan av säsongen där vi lyckats vinna många matcher och spelat bättre. Många av de här lagen har vi slagit i serien. Vi går in med känslan att vi har allt att vinna. En stor nyckel i en sådan här serie är starten, skulle man förlora första matchen blir det mycket svårare. Speciellt när vissa lag börjar med poängfördel.

Södertälje inleder slutspelsserien hemma mot Västervik under onsdagen, sedan väntar Vita Hästen (B), Västerås (B), Karlskoga (H) och Timrå (B). SSK går in i serien med 0 poäng. Timrå börjar på tre, Karlskoga på två och Västerås på en, detta efter hur lagen placerade sig i HockeyAllsvenskans grundserie.

– Det spelar nog inte så stor roll vilket lag man möter på pappret. Vi har inget att klaga på i lottningen. Men ska man gå vidare ska man slå alla. Det ör extra kul för oss att möta Västervik eftersom vi förlorade mot dem i sista matchen. Nu ska vi ta revansch hemma.



Är ni en outsider inför serien tycker du?

– Vi har bra chanser. Får vi bara spelet till att stämma som vi visat stundtals under säsongen så kan vi absolut bli att räkna med. Det är min känsla och våra förhoppningar. Vi tror stenhårt på detta. Vi tar en match i taget, sen när vi spelat fem matcher får vi utvärdera. Vi ser varje match som en final.

– Det ska bli jäkligt kul. Jag har en positiv känsla. Dels för att jag spelat det här kvalet med framgång tidigare. Efter de kvalen fick vi en väldigt skön känsla. Vi vann sista matchen med 7-0 och fick en känsla att man hade allt att vinna. Det är många matcher på kort tid, man är inne i det. Vi känner inte så mycket press utan har en möjlighet att göra något bra av det här, säger Liljewall.



Blir det några high fives för SSK i slutspelsserie? FOTO: Bildbyrån

2012 och 2015 gick han långa vägen — 2019 siktar Christopher Liljewall på att göra det igen.

– Jag hoppas självklart att kunna bidra med erfarenhet från den här serien. Man kan inte vänta på att det kommer en ny match. Det är här och nu. Man ser inte längre än så. Sen hoppas jag kunna sprida lite lugn. Man ska inte hålla för hårt i klubban utan se en möjlighet, hålla ner axlarna och spela på sättet som vi kan. Då händer det bra grejer.