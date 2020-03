Det pågår just nu ett intensivt race om vilket lag som ska bli trea i Atlantic Division efter Boston Bruins och Tampa Bay Lightning. Inför nattens omgång hade Toronto tre poängs försprång, men det krymptes av Florida. På bortaplan lyckades nämligen Panthers slå regerande mästaren Blues och ta sin andra raka seger.

– Så klart en väldigt viktig seger för oss. Det här är den bästa tiden på säsongen. Det är mycket press just nu. Man jobbar så hårt för att sätta sig i en position för att kunna ta sig till slutspel. Man måste våga lite nu när alla ger lite extra. Vi måste fortsätta bygga. Vi är nästan där, säger matchvinnaren Brett Connolly till NHL.com.



Panthers säkrade segern genom att vända ett 0-1-underläge. Colton Parayko gav Blues ledningen halvvägs in i den andra perioden. Men ledningen höll sig inte perioden ut. Mike Hoffman ändrade på det genom att prickskjuta in 1-1 i powerplay. I den tredje perioden säkrade gästerna också segern. Efter 4:23 hittade Aleksi Saarela Connolly som skickade in pucken högt bakom Jordan Binnington.

Både Florida och Toronto har spelat 69 matcher. Toronto har 79 poäng medan Panthers har 78. Spänningen lär fortsätta under den knappa månad som återstår av NHL:s grundserie 2019-20.



ST. LOUIS - FLORIDA 1-2

STL: Parayko

FLA: Hoffman, Connolly