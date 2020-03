Klart: Förlänger med stekheta backen

Leksands IF

Örebro HK - Leksands IF

– Att Daniel vill fortsätta i Leksands IF är riktigt kul. Gunnarsson har haft en positiv kurva på sin utveckling under säsongen, säger GM Thomas Johansson.

Han gjorde åtta poäng på de 32 första matcherna av säsongen. Sedan dess har hans offensiva utdelning exploderat. På de senaste åtta matcherna har han gjort sju poäng, fördelat på fyra mål och tre assist.

Nu förlänger den mycket formstarka backen Daniel Gunnarsson med Leksand. Han blir kvar i två år till.

– Det är jättekul att förlänga kontraktet. Jag trivs väldigt bra i föreningen, och även socialt, så det var inte så mycket att fundera på. Leksands IF är en klubb som jag hållt på ända sedan jag var en liten grabb så det är klart att det är speciellt att få vara en del av föreningen. Jag har varit här under en längre tid, dels under min tid på hockeygymnasiet, och nu igen sedan ifjol. Jag trivs bra och känner mig hemma här, säger den hårdskjutande 27-åringen till Leksands hemsida.

Offensivt sett är Gunnarsson lagets näst bästa back den här säsongen. Bara Jonas Ahnelöv har bättre siffror.

