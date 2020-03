Hedman skadad - saknades i chockförlusten

Steven Stamkos missar resten av grundserien, och eventuellt inledningen av slutspelet. Nu är även Tampa Bays stjärnback Victor Hedman skadad. Svensken ådrog sig skadan i lördagens match mot Boston, då han bara fick fyra minuter och 36 sekunders istid.

När Tampa i natt mötte Detroit bytte han inte ens om, utan tvingades se matchen vid sidan av. Kanske var det anledningen till att Lightning på ett chockartat sätt förlorade mot jumbon Detroit med 5-4 efter förlängning?

Uppgifterna om skadan är knapphändiga. Det verkar röra sig om en underkroppsskada, och de första rapporterna beskriver den som relativt lätthanterlig. Hedman ska vara "day to day", och ser inte ut att vara borta över en längre tid.

Victor Hedman is out tonight with lower body injury. Is day to day. #tblightning