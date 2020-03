Efter långa frånvaron – blågule backen redo för comeback

Efter att ha varit in och ut ur Wininpeg Jets backsida under säsongen såg Carl Dahlström ut att få en ordentlig chans efter nyår när Jets drogs med skadeproblem på blålinjen.

I matchen mot Vancouver Canucks den 14 januari stod Dahlström för sin första poäng för säsongen när han spelade fram Jack Roslovic till dennes 2–0-mål i den första perioden. Bara en period senare så ådrog sig Dahlström en överkroppsskada som sedan skulle visa sig hålla honom borta från spel i drygt två månader.

Nu, efter att ha missat totalt 22 matcher, kan Dahlström vara tillbaka i Jets laguppställning till nattens möte med Arizona. Under måndagskvällen meddelade nämligen NHL-klubben att man valt att plocka bort den svenske backen från klubbens skadereservlista.

Dahlström kom till Winnipeg precis innan säsongen drog igång sedan han satts upp på waivers av Chicago, en möjlighet som Jets valde att utnyttja.

TRANSACTIONS: The #NHLJets have activated D - Carl Dahlstrom and F - Adam Lowry from injured reserve.