NHL-debuten uteblev – nu skickas svensken ner till AHL

I måndags meddelade Ottawa Senators att den svenske målvakten Marcus Högberg åkt hem till Sverige av personliga skäl. Ersättare till den svenske Senators-målvakten blev Filip Gustavsson, som samma dag kallades upp av Ottawa.

Gustavsson, som haft en bra vårsäsong med Belleville, kunde ha fått göra sin NHL-debut med Senators under veckan som gick. Men liksom den andra gången som Gustavsson var uppe med NHL-laget, blev det inte inte något spel för Gustavsson den här NHL-sejouren.

Under söndagskvällen meddelade nämligen Senators att man valt att skicka ned Gustavsson till Belleville igen, utan att han gjort någon match i NHL.

På 23 matcher i AHL har Gustavsson noterats för en räddningsprocent på 88,5 procent. Den Skellefteåfödde burväktaren draftades i andrarundan av NHL-draften 2016 av Pittsburgh, men trejdades till Ottawa i samband med NHL:s trading deadline 2018.

Roster update: The #Sens have re-assigned goaltender Filip Gustavsson to @BellevilleSens.



Mise à jour alignement : Les #Sens ont cédé Filip Gustavsson à Belleville (LAH).