JVM-stjärnan kan få NHL-debutera

Ottawa har blivit en svensk målvaktskoloni. Marcus Högberg har spelat 23 matcher ochAnders Nilsson 20. I AHL har Filip Gustavsson spelat upp sig allt mer och har där vunnit 15 av 23 matcher med Calder Cup-favoriten Belleville.

Efter att ha stoppat 19 av 20 skott i segern mot Cleveland i förrgår kallas svensken nu upp till NHL för andra gången den här säsongen. Senast blev det ingen speltid i Ottawa, så NHL-debuten har ännu inte blivit av för Gustavsson som utsågs till JVM:s bäste målvakt för två år sedan.

Marcus Högberg har vaktat kassen de senaste matcherna men har nu lämnat laget och flugit hem, på grund av familjeskäl.

I februari prisades Gustavsson och utsågs till farmarligans bäste målvakt under januari månad.

