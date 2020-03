Finske talangen borta på obestämd tid – efter mjältskadan

Jesperi Kotkaniemis andra säsong i Nordamerika har varit av det tyngre slaget.

Den finske talangen, som valdes som tredje spelare totalt i NHL-draften 2018, har sedan februari spelat sin hockey i farmarligan AHL med Laval Rocket efter en tung säsong i Montreal. Där har han på 13 matcher noterats för lika många poäng, fördelat på ett mål och tolv assist.

Nu kommer ett bakslag för Kotkaniemi.

Under natten till lördag, i mötet med Cleveland Monsters, åkte Kotkaniemi på en tung tackling av Cleveland-spelaren Brett Gallant i den första perioden. Tacklingen tog så pass illa att det efter matchen stod klart att han ådragit sig en skada på mjälten.



Kotkaniemi tvingades övernatta på sjukhuset i Cleveland till följd av skadan.

I dagsläget är det oklart hur pass allvarlig skadan är, men mer information väntas komma till veckan.

Kotkaniemi har stått för åtta poäng (6+2) på 36 matcher för Montreal den här säsongen.

MEDICAL UPDATE

The Laval Rocket announced today that forward Jesperi Kotkaniemi suffered a splenic injury during the first period of last night’s game against the Cleveland Monsters.



Jesperi was taken to the hospital in Cleveland, where he spent the night under observation.

➕⬇