Allsvenska klubben förväntas göra stort minusresultat

Mora IK har en turbulent säsong bakom sig.

Laget gick kräftgång tidigt under säsongen och valde i november att sparka dåvarande huvudtränaren Jeff Jakobs. För att vända på skutan så gjorde klubben ett flertal värvningar under pågående säsong.

"SPENDERAT BETYDLIGT MER ÄN DEN SPELARBUDGET VI TÄNKT OSS"

Dessa värvningar ser nu ut att lämna ett stor hål i klubbens plånbok.

– Vi har spenderat betydligt mer än den spelarbudget på 6,5 (miljoner) vi tänkt oss från början. Vi tog ett kraftigt beslut, som kostat ett par miljoner, där vi valde att byta ut vår tränare och värva sex spelare under säsongen, säger klubbchefen Peter Hermodsson i Hockeypuls Podcast.

Hermodsson berättar i podcasten att man nästan dubblat den budgeten, då man legat på rekordhöga elva till tolv miljoner kronor, en storlek på en lönebudget man aldrig tidigare haft i Hockeyallsvenskan.

HAR TRE OLIKA SCENARION

Den höga spelarbudgeten i kombination med vikande publiksiffror gör att utsikterna kring klubbens ekonomiska resultat ser mörka ut.



– Vi har tre olika scenarion. Ett "worst case", ett "most likely" och ett "best case scenario", där det skiljer 3,5 (miljoner) mellan "best- och worst case". Där det kommer vara små grejer som avgör.

I klubbens "best case"-scenario kommer klubben gå en miljon plus, medan man i ett "worst case"-scenario förväntas backa 2,5 miljoner kronor.

Klubben kan dock få ett välkommet tillskott till plånboken om Tre Kronor-forwarden Mathias Bromé skulle skriva ett NHL-kontrakt inför nästa säsong.