Uppgifter: VM ställs in på grund av coronaviruset

Dam-VM i ishockey skulle gå av stapeln i Kanada under slutet av mars till mitten av april.

Nu uppges dock mästerskapet ställas in på grund av rädsla för coronavirusets spridning.

– För tillfället ska det inte vara någon särskilt allvarlig situation i Kanada med coronaviruset, det handlar mer om en rädsla för att allt ska förvärras, säger IIHF:s vice ordförande Kalervo Kummola enligt YLE.



IIHF har sedan tidigare ställt in sex VM-turneringar på U18-sidan, för både herrar och damer.

Nu kommer uppgifter som säger att även VM för damseniorer, som skulle spelas i Halifax och Truro mellan 31 mars och 10 april, ställs in på grund av rädsla för coronaviruset.

Detta enligt finska YLE som uppger att regeringen i provinsen Nova Scotia, där VM ska spelas, kom med förslaget och det kanadensiska ishockeyförbundet gav sitt stöd för initiativet.

– Vårt beslut är bara en formell bekräftelse till deras beslut. Det är vi som tar det slutliga beslutet, men vi kan inte åka till en plats dit vi inte är välkomna, säger IIHF:s vice ordförande Kalervo Kummola till YLE.

Enligt Kummola har coronaviruset inte hunnit sprida sig till Kanada fullt ut än men det är rädslan som ska ligga bakom beslutet.

Damkronorna, som spelar B-VM, spelar sin turnering i Frankrike och det är ännu oklart vad som händer med den turneringen.



