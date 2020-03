Två debutanter får chansen i VM-förberedelsenra

Damkronornas VM-turnering i Frankrike är en dryg månad bort och nu börjar förberedelserna ta fart på allvar.

Under fredagen meddelade förbundskaptenen Ylva Martinsen vilka 22 spelare som tagits ut till det VM-förberedande lägret i Upplands Väsby nästa vecka.

SPELAR INGA MATCHER

Inga av finallagen Luleå eller HV71:s spelare finns, av förklarliga skäl, med i truppen. Däremot finns två landslagsdebutanter med i Martinsens trupp, där både Skellefteås målvakt Miranda Dahlgren och Modo-backen Nathalie Lidman får chansen att visa upp sig i en a-landslagströja för första gången.

Inga matcher kommer att spelas under VM-lägret, men man kommer att köra både is- och fysträning tillsammans under fyra dagar den kommande veckan.

SVERIGES LÄGERTRUPP

MÅLVAKTER

Miranda Dahlgren (Skellefteå AIK)

Minatsu Murase (HC Örnen)

BACKAR

Emmy Alasalmi(AIK)

Sofia Engström (Modo)

Linnea Hedin (AIK)

Josefine Holmgren (Djurgården)

Nathalie Lidman (Modo)

Felicia Linder (Djurgården)

Maja Nylén Persson (Brynäs)

FORWARDS

Josefin Bouveng (Djurgården)

Olivia Carlsson (Modo)

Erika Grahm (Brynäs)

Lisa Johansson (AIK)

Wilma Johansson (Leksand)

Sabina Küller (AIK)

Sofie Lundin (Djurgården)

Emma Murén (Brynäs)

Fanny Rask (AIK)

Hanna Sköld (Leksand)

Erica Udén Johansson (AIK)

Alice Östensson (Djurgården)

Julia Östlund (Djurgården)