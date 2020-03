NHL:s meste mästare har gått bort

En av NHL:s allra största spelare har gått ur tiden. Henri Richard, som innehar rekordet för flest vunna Stanley Cups som spelare, blev 84 år gammal.

Henri Richard kallades för "Pocket Rocket" då han är lillebror till en av NHL:s bästa målskyttar genom tiderna, Maurice "The Rocket" Richard.

Precis som sin 15 år äldre bror blev Henri Richard också en NHL-legendar.

Han inledde sin NHL-karriär i Montréal Canadiens 1955 och blev kvar i klubben under 20 år då han gick i pension från ishockeyn 1975. Under sina två decennier i Canadiens spelade Richard 1 256 NHL-matcher och stod för 1 046 poäng och blev den blott nionde spelaren att nå fyrsiffrigt i antal poäng i NHL.

Det Henri Richard främst är ihågkommen för är ett oslagbart rekord. Han är nämligen den spelare som har vunnit Stanley Cup flest gånger i NHL:s historia. Under sina 20 år i Montréal ledde han klubben till Stanley Cup-triumf hela elva gånger (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1965, 1966, 1968, 1969, 1971 och 1973). Det är en mer Stanley Cup än Jean Béliveau.

Henri Richard var lagkapten för Montréal under sina fyra sista år i klubben och har sedan fått sin tröja (#16) hissad Bell Centre. Han är även invald i Hockey Hall of Fame.

Henri was the "Pocket Rocket" because he was 15 years younger and three inches shorter than his brother, Maurice "Rocket" Richard. The amazing thing? Henri didn't grow up dreaming to follow his brother. He had his sights set on becoming a plumber. Amazing life and career.