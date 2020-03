Hedman nådde tvåsiffrigt – tokhyllas: "Han är bäst i ligan"

Roman Josi, Brent Burns och Victor Hedman.

Det är backtrion som under de sju senaste säsongerna nått tvåsiffrigt antal mål bland NHL:s backar, enligt NHL PR.

Victor Hedman skrev in sig i det ärofyllda sällskapet under natten till fredag när han med sitt 1–0-mål 49 sekunder in i mötet med Montreal Canadiens, vilket var Hedmans tionde mål för säsongen. Örnsköldsvikssonen var dock inte klar där.

Victor Hedman opened the scoring for the @TBLightning and has now tallied 10-plus goals in each of his last seven seasons. #NHLStats pic.twitter.com/XdfozPoNwW