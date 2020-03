JUST NU: Stjärnan skriver historia – slår nytt poängrekord

Säsongen 2008/09 gjorde Pär Arlbrandt 77 poäng (28+49) på endast 42 matcher i Hockeyallsvenskan. Det rekordet har sett nästintill omöjligt ut att slå då ingen spelare någonsin har varit nära den noteringen under de senaste åren.

Den här säsongen har dock inte varit normal då flera spelare är uppe på högre höjder än vad någon mäktat med sedan Arlbrandt.

Inför kvällens sista grundserieomgång stod Timrås Jonathan Dahlén på 75 poäng och Modos Jonathan Johnson på 76 poäng i jakten på det allsvenska poängrekordet.

Det blev Johnson som tangerade rekordet.

I slutet av den första perioden lade han en läcker assist till Patrik Karlkvist i powerplay som innebär 1-1 i matchen och 77 poäng den här säsongen för Modo-stjärnan.

Jonathan Johnson med assisten till Modos kvittering. Han tangerar därmed poängrekordet i hockeyallsvenskan med 77 poäng!! 👏👏👏 pic.twitter.com/Psvd8fA7vN — C More Sport (@cmoresport) March 6, 2020

I början av den andra perioden gjorde Modo sitt andra mål genom Adam Tambellini och han spelades fram av just Jonathan Johnson. Två poäng i matchen för Johnson som därmed går upp på 78 poäng och slår nytt poängrekord i Hockeyallsvenskan!

– Det är ganska otroligt med tanke på att det är så pass många som är där uppe och nosar. Det gör det hela lite roligare, säger stjärnan till C More i den andra periodpausen och fortsätter:

– Kul att de (Adam Tambellini och Patrik Karlkvist) fick göra målen på de två sista poäng eftersom vi burit fram varandra hela säsongen. Extra kul att alla får vara inblandade, säger Johnson.



Ingen har någonsin gjort lika mycket poäng under en och samma allsvenska säsong som Jonathan Johnson.

Matcherna pågår och Karlskoga-Modo står 2-2 medan Timrå har 1-1 mot Kristianstad. Den här artikeln kommer att uppdateras under rekordjakten och med slutresultaten efter matcherna.