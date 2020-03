Modomålvakten lämnar uppmuntrande besked – på Twitter

Modos målvakt Patrik Bartosak ådrog sig en hjärnskakning förra veckan. Men nu är han på is igen – och på Twitter lämna han positiva signaler.

Patrik Bartosak är en av de stora nycklarna till Modos öde i det kval mot SHL som kommer att vänta när grundserien är över. Därför var oron och ilskan stor när nyförvärvet skadades efter att ha tacklats i huvudet av forwarden David Åslin i förra veckans förlustmatch mot Vita Hästen. Åslin stängdes av i fem matcher för tilltaget.

Den VM-meriterade tjeckiske målvakten drabbades av en hjärnskakning och föreföll vara ett frågetecken inför avslutningen av grundserien. Men nu är han tillbaka på is och tränar.

På Twitter skriver målvakten: "På det i morgon igen. Önska mig lycka till, är ni snälla".

Back at it tomorrow. Wish me some luck, would you? pic.twitter.com/YXLVN9ulcX