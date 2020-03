KARLSSON: Ge mig tidernas åttondelsfinal

Frölunda besegrade idag de till synes oslagbara Skellefteå med 1-0 och tog sista chansen (?) att haka på topp sex-tåget. Växjö vann också med 1-0, mot betydligt mer slagbara Brynäs, och är mer eller mindre klara på tiondeplats.

Frölunda har som sagt fortfarande alla chanser att gå direkt till kvartsfinal men det går inte att komma ifrån att vi just nu har giganternas kamp redan i åttondelsfinal. SHL:s två mest framgångsrika tränare de senaste åren. De som verkligen lett respektive klubb in i en extrem framgångsera. Två lag som vunnit alla SM-guld de senaste åren, med undantag för HV71:s plötsliga framgång 2017, och de två lag som fått finna sig i att gå in i varenda säsong med guldförväntningar på sig.

Inför säsongen fanns det inte på kartan att något av de lagen skulle missa kvartsfinal. Men om nuvarande tabelläge står sig är det där vi hamnar. Ett av lagen Växjö och Frölunda kommer ryka redan innan det roliga börjar. För vi är väl alla överens om att åttondelsfinalerna inte är slutspel på riktigt?

Vi har däremot fått se några riktigt roliga play in-serier och åttondelsfinaler genom åren. Brynäs-Färjestad för några år sedan var ju en riktig holmgång, där Brynäs avgjorde den avgörande matchen i slutminuten. Färjestad har också varit inblandad i en riktig batalj mot Djurgården, bland annat. Men en serie mellan Växjö och Frölunda skulle slå allt.

Av flera skäl.

Framför allt för att jag skulle vara otroligt nyfiken på hur maktbalansen faktiskt skulle se ut. Frölunda skulle såklart gå in som favoriter, men det finns roligare lag att gå in som favorit mot än Växjö. Dessutom är faktiskt pressen större på Roger Rönnbergs manskap. Allting utom en final skulle vara ett misslyckande.

Dessutom skulle det vara otroligt spännande att få se duellen mellan Sam Hallam och Roger Rönnberg över tre matcher. Spelare för spelare är Frölunda bättre i år, inget snack, men om Viktor Fasth kan bibehålla storformen, och om Hallam kan överglänsa Roger, kan Växjö skrälla. I den hittills hypotetiska matchserien.

Jag såg Växjö slå Brynäs på bortaplan med 1-0 och kan konstatera två saker:

1) Lakers spelade med en enorm trygghet som jag inte sett tidigare under säsongen. Känslan är att de smugit igång och till sist hittat någon form av slutspelsform, som garanterat gör dem fruktade av de flesta nio övriga gängen som får spela vidare efter 52 omgångar.

2) Viktor Fasth var sådär Viktor Fasth-bra, som vi vant oss att han varit genom åren. Sam Hallam sade på presskonferensen att det var ett självförtroendegivande målvaktsspel. Hela laget kände sig trygga med stjärnkeeperns spel. Och Daniel Rahimi sa samma sak när jag träffade honom efter matchen.

– Viktor gör en extrem insats, han är väldigt duktig idag. Han står där när de heta chanserna kommer och det är kul att se. Det ger en enorm trygghet för oss. Sen gör vi som lag en väldigt bra insats också. Vi håller dem på utsidan och gör kollektivt en riktigt bra match. Sen får vi det lilla extra av Viktor i kassen.

Vi är en bit bort från dröm-mötet i åttondelsfinal. Men det skulle i alla fall pigga upp något oerhört att få den tunga fajten redan då. Örebro-Malmö, som ser ut att mötas i den andra åttondelen, skulle hamna i VISS skugga, kan man säga.

Det vore dumdristigt att inte hålla Frölunda som favorit. Men jag är övertygad om att de bra mycket hellre möter något annat lag i en åttondelsfinal, om de tvingas dit.

Annars finns risken att mästarna blir första lag att få tacka för sig i slutspelet.