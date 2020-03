Bekräftat: VM-turneringar ställs in

I april är det tänkt att Småkronorna ska försöka försvara guldet i U18-VM. Men om den turneringen går av stapeln är oklart. Både herrarnas och damernas A-VM riskerar att ställas in.

Nu har det internationella ishockeyförbundet (IIHF) i alla fall beslutat att ställa in sex VM-turneringar på U18-VM, som skulle spelats i mars. I nuläget berörs alltså inte toppdivisionerna, utan bara de under. Alla internationella turneringar i mars ställs in.

Anledningen är såklart Coronaviruset SARS-CoV-2 och dess snabba spridning över världen. Schweiz, som bland annat skjutit upp sitt inhemska slutspel, ska arrangera herrarnas VM i maj och även den turneringen är i riskzonen att skjutas upp eller ställas in.