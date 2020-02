Mål i debuten för förre Tre Kronor-backen

Emil Djuse var en av många svenskar som fick lov att packa ihop sina väskor under måndagens trading deadline i NHL. Den före detta SHL-backen fick under måndagskvällen, svensk tid, beskedet att han trejdats från Dallas till Florida Panthers i utbyte mot sjätterundeval.

I natt gjorde Djuse sin debut i Floridas farmarlag Springfield Thunderbirds – och han gjorde avtryck direkt.

Endast fem minuter in i den första perioden kunde Djuse göra sitt första mål i sin nya klubb, då han från sin backposition kunde ge Springfield ledningen med 1–0.

Målet skulle dock inte sätta någon vidare prägel för matchen, som motståndarna Bridgeport Sound Tigers kunde vinna med 6–3. Bridgeports svenske back Sebastian Aho stod för en assist i matchen.

🚨WELCOME TO SPRINGFIELD EMIL DJUSE🚨

In his first game as a T-Bird, Djuse finds the back of the net to give us the lead!

🍎Lowry

🍎🍎Audette#RiseUp // #SPRvsBRI pic.twitter.com/5d5DZXTsHL