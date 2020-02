Coronaviruset stoppar VM-turnering

Det är Malaysias hockeyförbund som delar med sig av det nedslående beskedet. På grund av riskerna med coronaviruset har Kirgizistans regering beslutat att alla idrottsevenemang i landet ska ställas in. Det påverkar D-VM som skulle ha spelats i Kirgizistans huvudstad Bisjkek nästa vecka.

Turneringen skjuts på framtiden. I nuläget är det oklart när och var den kommer att genomföras.

Tanken var att Kirgizistan, Filippinerna, Malaysia och Kuwait skulle göra upp om ett avancemang till C-VM i Internationella ishockeyförbundets lägst rankade VM-turnering.

Det finns runt 84 000 säkerställda fall där personer har insjuknat till en följd av Coronaviruset. Bland dessa finns det närmare 3 000 rapporterade dödsfall. I Sverige fanns det under gårdagen sju säkerställda fall av personer som har insjuknat efter att ha smittats av viruset.

