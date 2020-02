Svenske backen tillbaka i Sabres igen

Det har varit upp till NHL och ned lika snabbt till AHL och Rochester den här säsongen för Lawrence Pilut. Nu får 24-åringen en ny chans i världens bästa hockeyliga då han kallas upp till bortamötet med Vegas Golden Knights.

Hittills har den endast blivit elva matcher för Pilut i Buffalo den här säsongen. I Rochester ligger backen sexa i den interna poängligan trots att han bara spelat 37 matcher av lagets 56. Han står noterad för 23 poäng (6+17) på de 37 matcherna.

We have recalled Lawrence Pilut from @AmerksHockey. John Gilmour has been assigned to Rochester.



Details: https://t.co/10q7roZIQh pic.twitter.com/oFxlXlMceY