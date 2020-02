Marcus Nilsson och hans Färjestad vann stjärnduellen

Det var stjärnornas duell mellan SHL:s två poängkungar i Marcus Nillson och Kodie Curran. Efter varsitt mål från vardera spelare blev Nilssons Färjestad till slut vinnare efter en rafflande avslutning. I övrigt krossade HV71 Djurgården och Skellefteå stod för en mäktig vändning genom ett hattrick av Robin Alvarez.

Brynäs-Skellefteå 3-5 (3-1, 0-2, 0-2)

Brynäs: Victor Söderström, Greg Scott, Jaedon Descheneau

Skellefteå: Robin Alvarez x3, Jesper Frödén, Darren Nowick

Brynäs hyllade inför matchen sina spelares moderklubbar med ett fint initiativ då spelarna värmde upp i respektive klubbtröja som de representerade i sina tidiga hockeykarriärer. Man mötte ikväll ett Skellefteå som är i en vidunderlig form med åtta raka segrar inför mötet.

Publiken hade knappt hunnit bänkat sig innan hemmalaget skulle ta ledningen i matchen. Victor Söderström fick ett bra läge och kunde prickskjuta in 1-0 redan efter 14 sekunder. Drömstart för Brynäs men Skellefteå skulle svara snabbt. Robin Alvarez skickade in kvitteringen drygt tre minuter senare.

Hemmalaget skulle dock överta taktpinnen igen och det gjorde man genom två snabba mål. Först genom Greg Scott i powerplay och kort därefter utökade Jaedon Descheneau till 3-1.

Ett hungrigare bortalag kom ut till den andra perioden och skulle resultatmässigt komma tillbaka i matchen. Jesper Frödén sköt 3-2 och Robin Alvarez kunde pricka in sitt andra mål fram till 3-3. Just Alvarez spelade verkligen huvudrollen i kvällens möte då Skellefteå lyckades vända och vinna matchen. Forwarden lyckades pricka in sitt tredje mål och fastställa slutresultatet till 3-5. Nionde raka segren för Skellefteå.

Färjestad-Rögle 3-2 (0-0, 1-1, 2-1)

Färjestad: Carl Jakobsson, Marcus Nilsson, Gustav Rydahl

Rögle: Kodie Curran, Anton Bengtsson

Toppmatch i Karlstad mellan tvåan Färjestad och trean Rögle där gästerna vid seger skulle ta sig förbi hemmalaget och överta andraplatsen.

Stora förväntningar hade man på matchen men den första perioden blev lite av en besvikelse där båda lagen slarvade betänkligt i spelet och där passningskavlitén inte skvallrade om att det var två topplag ute på isen.

En mållös första period följdes upp av en lite mer livlig andra där båda lagen skulle spräcka sin målnolla. Rögles, och kanske hela SHL:s största stjärna, Kodie Curran hittade rätt när han prickade in ledningsmålet för gästerna. Färjestad skulle komma tillbaka genom Carl Jakobsson som mycket elegant styrde in kvitteringspucken bakom Roman Will.

Matchen stod och vägde och då klev nästa storstjärna fram. Marcus Nillson gav Färjestad ledningen och i powerplay kunde Gustav Rydahl styra in 3-1. Då var det många som trodde att det var över men Rögle startade en mäktig forcering. Man plockade ut Roman Will tidigt och lyckades i spel sex mot fem reducera till 3-2 genom Anton Bengtsson. Mycket tid kvar, Will ut igen och gästerna totalt bombarderade Färjestad som verkligen gick på knäna. Arvid Holm fick göra några matchavgörande räddningar då Färjestad med minsta möjliga marginal lyckades hålla undan och ta tre poäng.

– Jag har inte så bra skott utan försökte bara lobba in den. Vi offrar oss väldigt mycket i slutet, säger Marcus Nilsson till C More.

– Vi tävlade hårt och matchade dem men jag är besviken på resultatet. Vi är helt klart ett topplag men vi behöver vara lite mer disciplinerade. Vi har en bra grupp som förstår hur vi ska spela för att vinna, säger Cam Abbott till C More.

HV71-Djurgården 7-1 (1-0, 2-0, 4-1)

HV71: Christoffer Törngren, Linus Sandin, Martin Thörnberg, Anthony Camara, Lias Andersson, Johan Johnsson, Filip Sandberg

Djurgården: Anton Mylläri

Djurgården går oförskämt bra hemma på Hovet men man har inte varit lika självklart på bortais då man förlorat sina tre senaste bortamatcher. Den negativa trenden skulle hålla i sig även i mötet med HV71.

Hemmalaget tog ledningen genom Christoffer Törngren som starkt kunde susa förbi Djurgårdsförsvararna och tjusigt med en backhand lirka in ledningsmålet för HV. Hemmalaget fortsatte att få utdelning i den andra perioden. Först genom Linus Sandin i powerplay och senare kunde Martin Thörnberg göra blytunga 3-0.

Djurgården kom aldrig tillbaka in i matchen utan HV71 kunde enkelt vinna kvällens möte och krossa stockholmarna med hela 7-1.

Leksand-Växjö 4-1 (1-1, 1-0, 1-0)

Leksand: Patrik Zackrisson, Spencer Abbott x2, Oskar Lang

Växjö: Richard Gynge

Leksand har hittat lite enregi den senaste tiden. Vinsten mot bottenkollegan Oskarshamn följdes upp med en mycket imponerande seger senast borta mot Frölunda. Växjö i sin tur går en batalj med Brynäs och Linköping om den sista slutspelsplatsen.

Gästerna fick den bästa starten när Richard Gynge gav Växjö ledningen tidigt i den första perioden varav Leksands assisterande kapten Patrik Zackrisson svarade genom att kvittera till 1-1.

När Erik Josefsson tog en två minuters utvisning för fasthållning i slutet av den första perioden skulle det visa sig bli en kostsam sådan. För bara 48 sekunder in i den andra perioden utnyttjade Leksand det numerära överläget då Spencer Abbot hittade nätmaskorna och ledningsmålet för hemmalaget.

Leksand lyckades hålla undan för gästerna och Spencer Abbott kunde göra sitt andra mål för matchen och fastställa slutresultatet till 3-1. Tredje raka segern för Leksand medan Växjö tappade viktiga poäng i slutspelskampen.

Linköping-Frölunda 1-2 (1-0, 0-0, 0-1, 0-0, 0-1)

Linköping: Nichlas Hardt

Frölunda: Joel Lundqvist, Ryan Lasch (avgörande straff)

Det är ett stort frågetecken just nu över Frölunda som hade tre raka förluster inför mötet med Linköping. Hemmalaget däremot är inne i en mycket positiv period vilket har gjort att man på allvar har blandat sig i striden om den sista slutspelsplatsen.

Hemmalaget fick också den starten man hade hoppats på men kanske inte på det sättet som man hade trott inför. I numerärt underläge kunde dansken Nichlas Hardt sätta Linköping i förarsätet.

Linköping såg länge ut att gå mot en seger men då klev kapten Joel Lundqvist in i handlingarnas centrum och fixade kvitteringen för Frölunda. Matchen till förlängning och senare straffar där Ryan Lasch avgjorde för gästernas del.

Luleå-Oskarshamn 4-3 (1-1, 1-1, 1-1, 1-0)

Luleå: Noel Gunler, Arttu Ilomäki, Juhani Tyrväinen, Konstantin Komarek

Oskarshamn: Jonas Engström, Markus Modigs, Filip Karlsson

Toppen mot botten där Luleå verkligen har imponerat under säsongen då man just nu är solklar etta i SHL. Därför skulle matchen mot jumbon Oskarshamn bara städas och genererar i tre nya poäng, men så lätt skulle det inte bli.

Gästerna var pigga och jobbade hårt inledningsvis och även om Luleå tog ledningen genom Noel Gunler så var Oskarshamn inte ofarliga framåt. Jonas Engström kunde kvittera matchen och Markus Modigs kunde ge gästerna ledningen.

Det var dock en ledning som man inte fick behålla länge. Bara några sekunder senare kunde Arrtu Ilomäki kvittera och senare i den tredje perioden kunde en annan finländare genom Juhani Tyrväinen ge Luleå ledningen för andra gången i matchen när han pricksköt 3-2. Men Oskarshamn gav sig inte och tvingade matchen till förlängning där ändå Luleå var strået vassare när Konstantin Komarek avgjorde för hemmalaget.

Örebro-Malmö 0-2 (0-0, 0-1, 0-1)

Malmö: Fredrik Händemark, Matias Myttynen

Örebro har likt Frölunda ramlat längre ner i tabellen efter en form som har varit allt annat än bra. Senast mot Rögle blev man nollat och mot Malmö hade man inte heller det lätt att hitta nätmakorna.

Efter en mållös första akt kunde Malmös poängkung Fredrik Händemark ge gästerna ledningen i slutet av den andra perioden. Malmö utökade senare till 0-2 i den tredje perioden då Matias Myttynen sköt 0-2 som också blev slutresultatet. Andra matchen i rad som Örebro blir nollade.