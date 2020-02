ENGLUND: Hade David Åslin kunnat ta ett bättre beslut?

Det händer grejer i Hockeyallsvenskan. Joakim Englund summerar dramatiken kring strecken – och analyserar David Åslins omdebatterade huvudtackling på målvakten Patrik Bartosak i mötet mellan Vita Hästen och Modo.

Det var en synnerligen händelserik afton ur hockeyallsvenska ögon på onsdagen. Omgången tjuvstartade dock med AIK-Mora redan i söndags samt Västervik mot serieledande Björklöven i tisdags. Mora fick med sig två poäng mot jumbon och parkerar på den åttonde och sista play off-platsen.

Västervik följde, i vanlig ordning mot topplagen, sin ”gameplan” till punkt och pricka mot Björklöven vilket innebar att seriesegraren fick vända hemåt tomhänt.



I och med Kristianstads förlust mot Västerås säkrade Västervik kommande års allsvenska kontrakt. Kristianstad jagar, som ni vet, Almtuna närmast i tabellen för att undvika negativt kval. Med tre omgångar kvar att spela sitter Almtuna i förarsätet med tre poäng. Målskillnaden som tidigare var till uppsalalagets fördel är dock bortblåst efter onsdagens pinsamma nederlag som slutade 1-11 till Timrå.

Det kan bli lite av en déjà-vu-känsla från förra årets möte i kvalserien mellan just Almtuna och Kristianstad där vinnaren var det lag som skulle få spela i Hockeyallsvenskan denna säsong. I näst sista omgången kan det alltså bli ett liknande scenario även den här säsongen.

Tingsryd greppade halmstrået i jakten på topp åtta då man slog ned Karlskrona med 3-0 efter att ha hängt en balja i vardera period. Därmed är man tre poäng efter Mora, dock med bättre målskillnad.

*****

Så tidigt som 18 januari skrev jag en text där jag siade om att streckkamperna eventuellt skulle stängas i ett tidigt skede.

Oj så fel jag hade!

Alla tre streck lever i allra högsta grad. De två mest intressanta streckstriderna, och med störst dignitet, sker i botten och i toppen. Timrå har genom en ruskigt stark spurt vunnit nio av sina senaste tio matcher och därmed hämtat upp ett stort avstånd från Modo som blandar högt med lågt. Båda lagen står på samma poäng där det kan komma att handla om en målskillnadsaffär när serien summeras.

*****

Inför onsdagens omgång satt Modo rejält i förarsätet gällande målskillnaden, men efter Timrås 1–11 mot Almtuna skiljer endast fyra mål till Modos fördel. Förutom Timrås storseger, där laget utjämnade avståndet till Modo, var den stora snackisen att Jonathan Dahlén, via fem poäng, utjämnade i den individuella poängligatoppen i kamp med Modos Jonathan Johnson. Båda spelarna står nu på 73 gjorda poäng och har alltså bara fyra pinnar upp till Arlbrandts rekord på 77 poäng.

*****

En annan ”snackis” var huvudtacklingen från Vita Hästens nyförvärv David Åslin på Modos nya stjärnmålvakt Patrik Bartosak. Varken Modosupportrarna eller tränaren Björn Hellkvist var särskilt nöjda med tacklingen eller bedömningen av densamma. Åslin fick ”bara” 2+10 under matchen men har i efterhand blivit anmäld till Disciplinnämnden.

Vidare straff är förmodligen att vänta för Åslin som, trots ärliga intentioner, faktiskt träffade Bartosak rakt i huvudet. Ja, det är en klockren träff mot huvudet och därför tror jag att det kommer rendera i en avstängning.

Däremot är det ingen medveten handling från Åslin som följer pucken med blicken under hela åkningen på väg in mot målet. Det är först någon meter innan kollisionen som han vrider upp huvudet och upptäcker Modomålvakten. Då var det för sent att avvärja en kollision. Man kan se en reflexmässig rörelse där han försöker dra in axeln mot kroppen för att undvika kontakt med Bartosak. De spontana reaktionerna från Åslin direkt efter träffen vittnar också om att det inte fanns något uppsåt bakom smällen.

Kan David välja en vidare åkväg in mot målet för att undvika risken för kontakt med målvakten?

Absolut, den bevakning han initialt har på sig är inte särskilt hård, vilket innebär att han med lätthet hade kunnat komma in mindre tajt mot målet. Åslin hade möjlighet att ta en lite annorlunda åkriktning och således komma en halvmeter längre ut från Bartosak. Detta utan att för den sakens skull göra ett sämre jobb för laget eller gå miste om en eventuell målchans.

En tråkig och olycklig händelse där jag ändå tycker det är befriande att det inte är något ont uppsåt från Åslins sida, även om han förmodligen kommer att få se ett par av lagets kommande matcher från läktaren. För att stävja problemet framledes kommer det med största sannolikhet att rendera i en avstängning.

Jag hoppas givetvis, både för Modos och Bartosaks skull att han snart är tillbaka mellan stolparna igen. För, med Modos svajiga försvarsspel för tillfället, krävs det en målvakt som står på huvudet emellanåt för att vinna tuffa matcher.

Med tre omgångar kvar går vi nu in i kompletta omgångar där samtliga matcher spelas samtidigt. Jag ser fram emot en oviss och rafflande avslutning på grundserien.