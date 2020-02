Zibanejad övertidshjälte i derbyt – förlängde poängsviten

Mika Zibanejad fortsätter att vara glödhet för sitt New York Rangers.

I natt avgjorde den svenske stjärnforwarden bortaderbyt mot ärkerivalen New York Islanders på Long Island 28 sekunder in i förlängningsspelet när han dundrade in ett slagskott bakom Semjon Varlamov 28 sekunder in i övertiden.

Målet var Zibanejads 29:e för säsongen och 61:a poäng totalt. I och med övertidsmålet förlängde svensken sin poängsvit till åtta raka matcher.

TAPPADE 3–1-LEDNING

Zibanejad och kompani såg dock inte ut att behöva bemöda sig med övertidsspel i nattens derby mot Islanders, men efter att ha tappat en 3–1-ledning till 3–3 var det precis vad som behövdes för att ordna de två poängen.

– Vi spelade smart hela matchen, säger Zibanejad till nhl.com.

– Självklart vill vi inte tappa en 3–1-ledning och ge dem en poäng på det sätt som vi gjorde, men vi tar de två poängen och fortsätter jobba.

MÅL I DEBUTEN FÖR STJÄRNVÄRVNINGEN

I Islanders gjorde Ottawa-förvärvet Jean-Gabriel Pageau debut och slog till med ett mål direkt framför sina nya hemmafans.



– En fysisk match med mycket känslor. Fansen var riktigt högljudda. Det är matcher likt den här som man spelar för. Vi vill alla vinna och de här matcherna är riktigt roliga att spela, säger Pageau.

New York Islanders – New York Rangers 3–4 e. sd. (0–1, 1–1, 2–1, 0–1)

N Y Islanders: Jean-Gabriel Pageau (25), Jordan Eberle (14), Brock Nelson (23).

N Y Rangers: Artemi Panarin (32), Greg McKegg (4), Brett Howden (8), Mika Zibanejad (29).