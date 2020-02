Trion stängs av – lång avstängning efter domarknuffen

IF Malmö Redhawks

Den kanske mest uppmärksammade incidenten under gårdagens SHL-matcher som renderade i en anmälan till disciplinnämnden var Sam Lofquists domarknuff som på isen resulterade i ett matchstraff.

Nu står det klart att Linköpingsbacken stängs av i fem matcher för tilltaget.



– Jag är så ledsen och jag skäms. Jag vill be om ursäkt till domarna, de förtjänar inte det där. Jag vill allra mest be om ursäkt till dem, men jag vill också be om ursäkt till mina lagkamrater, mina tränare och SHL, sade Lofquist till Radiosporten i går.



Utöver det tilldöms Lofquist en böter på 17 750 kronor.

Även Rasmus Rissanen (Örebro) och Rhett Rakhshani (Frölunda) stängs av. Örebrobacken Rissanen får två matchers avstängning för den den klubba han slog mellan benen på Rögles Rasmus Bengtsson. Han tvingas även böta 14 375 kronor.

Rakhshani slipper betala böter, men tvingas även han stå över de två nästkommande matcherna.