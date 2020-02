Nashville upp på slutspelsplats – Arvidsson matchhjälte

Både Nashville Predators och Viktor Arvidsson har stått svåra att känna igen den här säsongen. Den annars så målfarlige Preadtors-forwarden har inte alls haft samma målproduktion som tidigare år, samtidigt som laget inte övertygat i sitt spel under säsongens gång.

Nu börjar dock saker och ting se allt mer bekanta ut, både för Arvidsson och Predators.

"BÖRJAT HITTA MITT SPEL"

I natt kunde laget besegra Ottawa Senators med 3–2 på hemmais efter att just Viktor Arvidsson tryckt in segermålet halvvägs in i den andra perioden.



– Jag har börjat hitta mitt spel lite mer på slutet och jag känner mig lite snabbare där ute just nu. Jag tycker att jag, Duchene och Järnkrok fungerar väldigt bra tillsammans. Vi skapar mycket chanser i offensiv zon, så det är bra, säger Arvidsson till nhl.com.

Totalt står den före detta Skellefteåforwarden noterad för 24 poäng (14+10) på 50 matcher för Predators den här säsongen.

20 MATCHER KVAR

I och med segern klättrar Predators upp på den andra och sista wild card-platsen i den västra konferensen. Laget har 20 matcher kvar att spela av grundserien.

– Det handlar bara om att lita på processen, fortsätta jobba och göra vår del av jobbet. Vi har ödet i våra egna händer och det är så klart bättre än att tvingas förlita sig på att andra lag ska förlora, säger Nashville-backen Ryan Ellis.

Nashville Predators – Ottawa Senators 3–2 (1–2, 2–0, 0–0)

Nashville: Colin Blackwell (3), Ryan Ellis (7), Viktor Arvidsson (14).

Ottawa: Thomas Chabot (6), Filip Chlapik (3).