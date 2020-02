Förre HV-talangen klar för collegespel

Victor Östman tillhörde SHL-klubben HV71 mellan 2016-2019. Nu är 19-årige stockholmaren klar för spel i den amerikanska collageligan. Karriären fortsätter i University of Maine nästa säsong.

Den här säsongen tillhör målvakten Chicago Steel i USHL. På 28 matcher har svensken en räddningsprocent på 91.1%.

Den här säsongen spelar två svenskar för skolan. Tidigare Djurgårdscentern Edward Lindelöw gör sin andra säsong i NCAA medan förre juniorlandslagsmannen Emil Westerlund just nu är inne på sitt tredje år i laget.

00 G Victor Östman (@ChicagoSteel) commits to Maine. 6'4, late-2000 born Swede has a 23-4 record on the year alongside two shutouts, a 2.33 GAA and .911 SV%. Big add in net for the Black Bears this fall.