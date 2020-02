Dagen efter NHL Trade Deadline tittar Hockeysverige.se's Peter Ekholm närmare på vinnarna från en av NHL-säsongens mest intensiva dagar.

Röken från NHL Trade Deadline har lagt sig. Måndagen blev både intensiv och händelserik och trejderna avlöste varandra i rask takt. Vissa lag sålde av sina spelare för att satsa på framtiden medan några gick all in för att skaffa sig ett ännu bättre utgångsläge inför årets slutspel och kanske rentav sätta sig i förarsätet att vinna Stanley Cup.

Personligen älskar jag den här dagen och kunde inte undvika att ta fram tre vinnare från gårdagens NHL Trade Deadline:

EDMONTON OILERS

IN: Andreas Athanasiou, F, Detroit Red Wings, Mike Green, B, Detroit Red Wings, Tyler Ennis F, Ottawa Senators

UT: Sam Gagner, F, Detroit Red Wings, Joel Persson, B, Anaheim Ducks

Är det i år som Oilers tar sig till slutspel igen - och dessutom går långt? General Manager Ken Holland gör åtminstone vad han kan för att det ska hända. Holland plockade in två, för honom, välkända spelpjäser i Athanasiou och Green. Under sina många år i Detroit tog Holland in Green från Washington Capitals och draftade Athanasiou. Han vet vad han kommer få i båda vilket borde vara gynnsamt för Oilers.

Green lär ge Oilers stabilitet i defensiven, men också bli ett hot framåt. Även om han blivit till åren (35) kan han fortfarande spela fin hockey framåt och det är väl inte otänkbart att han får en roll i någon av lagets två powerplay-enheter. Oilers har sökt efter en rutinerad ledande back under många år. På kort sikt kan Green vara just det.

Athanasiou har kapacitet att göra 30 mål per säsong i NHL. I år har han inte fått ut all sin kapacitet, men vad kommer hända nu? Han lär få speltid tillsammans med Connor McDavid inledningsvis. Båda är vindsnabba och lär skapa rejält med oreda hos motståndarna, om kemin klickar. Oilers har länge sökt efter en wingman till McDavid. Athanasiou kan vara svaret.

Andreas Athanasiou kan bli McDavids lekkamrat. Foto: USA TODAY Sports



CAROLINA HURRICANES

IN: Vincent Trocheck, F, Florida Panthers, Sami Vatanen, B, New Jersey Devils, Brady Skjei, B, New York Rangers

UT: Lucas Wallmark, F, Florida Panthers, Erik Haula, F, dito,

Carolina gick till konferensfinal i Eastern Conference förra säsongen. Klubbens general manager Don Waddell siktar på att gå minst lika långt i år. Waddell var kanske den GM som satsade hårdast igår och spelare som Vatanen och Skjei borde kunna lyfta backuppsättningen, som varit lagets svaghet den här säsongen. Vatanen, som gjort 23 poäng på 47 matcher i år, är visserligen skadad just nu, men när han kommer tillbaka lär han bli ett hot på offensiv blå, inte minst i powerplay med sin högerfattning.

Skjei har varit uppskattad i Rangers och lär få stort förtroende även i Carolina.

I Vincent Trocheck får de en ung veteran med sinne för mål. 26-åringen har gjort 36 poäng på 55 matcher så här långt under grundserien. Han har under karriär gjort 228 poäng på 420 matcher. Trochek borde kunna ge Hurricanes värdefull secondary-scoring och bli ett bra komplement till Sebastian Aho, Andrei Svechnikov eller Teuvo Teräväinen.



Sami Vatanen lyfter Carolina? Foto: Jerome Miron-USA TODAY Sports



PITTSBURGH PENGUINS

IN: Patrick Marleau, F, San Jose Sharks, Conor Sheary, F, Buffalo Sabres, Evan Rodrigues, F, Sabres

UT: Dominik Kahun, F, Penguins

Penguins ser ut att gå all in för att vinna Cupen. Värvningen av Marleau kan bli otrolig värdefull. För även om han fyllt 40 år betyder han fortfarande mycket för de lag han spelar i. Han blev en mentor för många av de unga spelarna i Toronto Maple Leafs under sina två i den klubben. När han sedan återvände till San Jose Sharks i höstas gav han det laget en boost. Marleau har gjort 20 poäng på 58 matcher den här säsongen. Kan han få en ganska stor roll i Penguins lär det snittet inte gå ner. Marleau får nu en chans att vinna Stanley Cup på allvar - kanske för sista gången i karriären.

Sheary återvänder till Penguins där han vann Stanley Cup 2016 och 2017. Att få in en spelare som kan klubben utan och innan är definitivt positivt för Penguins då båda parter vet vad de kommer få av varandra. Sedan tidigare är även Jason Zucker ny i Penguins vilket ger laget ytterligare dimensioner inför en lång (?) slutspelsvår.

***



... Kanske är Robin Lehner Trade Deadlines största individuella vinnare. Att lämna Chicago som slåss för en slutspelsplats och istället fortsätta säsongen med Vegas Golden Knights som är en tänkbar Stanley Cup-kandidat. Lehner kommer bilda målvaktspar med Marc-André Fleury Smaka på den.



... Jean-Gabriel Pageau till Islanders. Vilken värvning av general manager Lou Lamoriello. Dessutom lyckades han signa honom till ett sexårskontrakt. Pageau har gjort 24 mål i år vilket är nytt personbästa för kanadensaren.

Tack för att ni läser!

/@ekholmpeter