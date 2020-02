Besvikelsen efter Trade Deadline: ”Hade velat få chansen att vinna”

Både Joe Thornton och Patrick Marleau ryktades vara på väg bort från San José Sharks innan Trade Deadline i NHL.

När deadline passerade hade dock endast Marleau trejdats bort från klubben, till Pittsburgh Penguins, medan Thornton blev kvar.

Nu berättar han om sin besvikelse över att vara kvar i Kalifornien.

– När man blir äldre så inser man att man får inte många chanser att vinna Stanley Cup och det vore fint att ha fått den möjligheten. Jag hade velat få chansen att vinna. Jag har jakten efter den där pokalen i 22 år, säger Thornton enligt The Athletics Sharks-reporter Kevin Kurz.



TSN:s insider Pierre LeBrun uppger att tre-fyra klubbar var intresserade att trejda till sig 40-åringen. Enligt uppgifterna ska det dock inte ha varit någon av de hetaste Stanley Cup-kandidaterna som visade intresse och Thornton ska därför inte ha varit villig att lyfta sin no trade-klausul för en klubb som har liten chans att vinna.

”Jumbo Joe” skrev inför årets säsong ett kontrakt med Sharks som endast sträcker sig över den här säsongen. Det är oklart huruvida legendaren kommer att fortsätta karriären efter det.



Thornton är en NHL:s största profiler de senaste 20 åren och han är en av endast 14 spelare som har nått 1 500 poäng i världens bästa liga.

