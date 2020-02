Veckans SHL-lag #20

Målvakt:

Roman Will, Rögle (2)

Spelade i två av tre av Rögles matcher den här veckan och vann bägge. Under dessa två matcher släppte den tjeckiske landslagsmålvakten bara in tre mål och räddade 57 skott – ett recept för att ta sig in i säsongens tjugonde upplaga av Veckans SHL-lag.

Roman WillFoto: Bildbyrån/Johan Bernström



Backar:

Kodie Curran, Rögle (5)

För femte gången den här säsongen tar Kodie Curran en plats i Veckans SHL-lag. Den gångna veckan stod den kanadensiske stjärnbacken för sex assist på tre matcher – flest poäng av samtliga spelare i SHL under veckan som gick. Det gör att han är given även denna vecka.

Erik Gustafsson, Luleå (4)

Luleåbacken har vuxit ut till en gigant i SHL sedan han kom till Luleå förra säsongen. Förra veckan stod tvåvägsbacken för fyra poäng (2+2) på tre matcher och var således en viktig del av norrbottningarnas framgångar under veckan som gick. I de tre matcher som Luleå spelade snittade 31-åringen hela 27 minuters istid.

Erik Gustafsson.Foto: Bildbyrån/Simon Eliasson



Forwards:

Ted Brithén, Rögle

De intensiva flyttryktena kring Rögles stjärncenter tycks inte störa honom nämnvärt. Under veckan som gick stod 29-åringen för fem mål, en notering som var bäst av samtliga SHL-spelare under förra veckan.

Rickard Palmberg, Oskarshamn

Den SHL-återvändande forwarden har fått en bra start på sin sejour i Oskarshamn. Han spelade bara två matcher under veckan som gick och lämnade isen poänglös i lördagens möte med Leksand, men hans uppvisning mot Skellefteå (1+2) var i hästväg och tar honom hela vägen in i veckans lag.

Joakim Lindström, Skellefteå (2)



Gubben kan än. Nådde i tisdags milstolpen 400 SHL-poäng och blev stor matchvinnare för Skellefteå i lördagens seger mot Rögle efter att ha stått för två mål. Totalt blev det fem poäng under veckan som gick för västerbottningarnas 36-årige forwardsgigant.

Joakim Lindström. Foto: Ola Westerberg/Bildbyrån



Veckans...

...mest efterlängtade: Efter nio raka förluster fick Leksand och Ulf Samuelsson äntligen smaka på segerns sötma igen. Patrik Zackrisson gjorde sitt första mål för året och Ulf Samuelsson fick vinna sin första match som Leksands tränare när dalalaget besegrade Oskarshamn med 3–0 under lördagen.



...Gordie Howe-hattrick: Emil Molin bjöd på en stor show i lördagens match mellan Brynäs och Frölunda. 27-åringen stod för sitt elfte mål sedan återkomsten till Gävle i matchen mot Frölunda. Som om inte det vore nog stod han även för en assist – och ett slagsmål. Det innebar att han stod för ett så kallat "Gordie Howe"-hattrick, något man inte ser varje dag i SHL.

...vänding: Med två minuter kvar av hemmamatchen mot Malmö låg Luleå under med 2–3. När sju sekunder återstod av matchen hade norrbottningarna vänt på steken sedan Erik Gustafsson prickat in matchavgörande 4–3-målet. Luleå fick ett par omdiskuterade utvisningar med sig i matchens slutskede, något som visade sig bli matchavgörande.

...tveksamma backcheck: Dick Axelsson tappade pucken i ett minst sagt utsatt läge i bortamötet med Skellefteå under tisdagen. Djurgårdsstjärnan stod sedan för en minst sagt svag backchecking, något som senare resulterade i att Linus Lindström kunde skrinna sig fri och pricka in ledningsmålet för hemmalaget.

Djurgården tappar pucken i powerplay och Lindström slår till i friläget! #twttpuck #shl pic.twitter.com/sEzaGHFIJo — C More Sport (@cmoresport) February 18, 2020

...stjärnsmäll: Trots nyskrivet kontrakt med Färjestad ser poängkungen Marcus Nilsson ut att vara förlorad för Färjestad. I torsdags avslöjade Sportbladet att 28-åringen var klar för spel i KHL. För Värmlands Folkblad ville stjärnan inte spekulera i sin framtid, men medgav att han hade alternativ ute i Europa att välja på inför nästa säsong.