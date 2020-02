Trejdbomben som inte blev av

För ungefär ett decennium sedan var han en av NHL:s mest fruktade spelare. 2008/2009 slutade han femma i poängligan, på 94 poäng, bakom Jevgenij Malkin, Sidney Crosby, Alex Ovetjkin och Pavel Datsiuk. Framgångarna kring decennieskiftet gjorde att Zach Parise belönades med ett 13-årskontrakt (!) med Minnesota 2012.

Även om Parise åldrats förvånansvärt bra har han dragits med stora skadeproblem, och faktumet att hans kontrakt (värt 7,5 miljoner dollar per år) kommer gälla till 2025 har gjort att 34-åringen ansetts vara otrejdbar. Men idag var det nära att det omöjliga hände. Dessutom var det nära att en annan "otrejdbar" spelare gick i motsatt riktning.

Den tidigare storstjärnan Parise sade upp sin no movement-klausul och var beredd att lämna Minnesota, staten där han dessutom är uppväxt, och återförenas med Lou Lamoriello i New York Islanders. Lamoriello var GM i New Jersey under Parises många år i den klubben.

FLOPPEN TILL MINNESOTA

I motsatt väg skulle bland annat Andrew Ladd gå. 34-åringen sitter på ett av ligans minst prisvärda kontrakt, värt 5,5 miljoner dollar till 2023, och har spenderat stora delar av den här säsongen i New York Islanders farmarlag. Han har där gjort 11+3 på 34 matcher i AHL och har bara spelat två NHL-matcher den här säsongen. Han sade också upp sin no movement-klausul och var beredd att byta New York mot Minnesota.

Men det blev alltså för krångligt att lösa för Lamoriello och Minnesotas general manager Bill Guerin. De båda veteranerna med de långa kontrakten blir kvar i den klubb de inledde dagen i. Ladd blev dessutom uppkallad från AHL idag och kommer slutföra säsongen i NHL.

– Det var komplicerat, precis som alla deals är i lönetakseran, säger Minnesotas GM Guerin.

KUNDE GJORT SOM PAPPAN

Ladd nådde sin poängmässiga peak säsongen 14/15 då han gjorde drygt 60 poäng som lagkapten i Winnipeg Jets. Sen gick det snabbt utför för powerforwarden, som har två Stanley Cup-titlar med Carolina och Chicago på meritlistan.

En kul kuriosa kring trejden är att Zach Parises far, Jean-Paul, gjorde 240 NHL-matcher i Islanders i slutet av 70-talet. Även han lämnade Minnesota då, men då var det Minnesota North Stars och inte Minnesota Wild. Men sonen fick inte göra samma flytt.