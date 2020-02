Sundqvist matchhjälte för St. Louis: "Fick en turstuds"

Oskar Sundqvist klev fram i en något ovan hjälteroll när St. Louis Blues under natten till måndag, svensk tid, kunde besegra Minnesota Wild med 4–1 på bortaplan.

Halvvägs in i den andra perioden höll sig den tidigare Skellefteåforwarden framme framför Devan Dubnyk i Minnesota-målet och kunde med ett kyligt avslut vänta ut Dubnyk innan han satte pucken via stolpen och in.

– Jag fick en turstuds där. Jag lyckades få klubban på pucken och hamnade helt ensam framför deras målvakt. Under den perioden var de inne i matchen och pressade oss hårt i vår egen zon. Det var verkligen ett viktigt mål, säger Sundqvist till nhl.com.

NY STORMATCH AV FJOLÅRSSUCCÉN

Förutom målet noterades Sundqvist även för en assist i matchen, då han spelade fram Ivan Barbatjov till dennes 4–1-mål i den tredje perioden, ett mål som stängde matchen helt och hållet.



I målet stod Jordan Binnington för en ny stormatch för Blues, där han räddade 32 av 33 skott för att ta sin tredje raka seger. Under dessa matcher har fjolårssuccén bara släppt in ett av 64 skott.



– Det är viktigt att vi hittar sätt att vinna på. Saker och ting kommer inte alltid att gå din väg. Vi har fått några vältajmade mål och dödade utvisningar. Det var grymt viktigt i kväll, säger Binnington.

Minnesota Wild – St. Louis Blues 1–4 (0–2, 1–1, 0–1)

Minnesota: Marcus Foligno (10).

St. Louis: Jordan Kyrou (4), Brayden Schenn (21), Oskar Sundqvist (12), Ivan Barbatjov (10).