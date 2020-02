Meddelade sin pensionering – i live-tv

Han valdes som sjätte spelare i draften av Nashville Predators 2002. Efter 759 NHL-matcher i sex olika klubbar har Scottie Upshall nu meddelat att karriären är över. Detta i TSN:s livesändning inför kvällens trade deadline.

36-åringen avslutade karriären med tolv matcher med Ambri-Piotta i den schweiziska ligan. Han var även med och vann Spengler Cup tillsammans med Kanada vid nyår.

Upshall inledde NHL-karriären med fyra säsonger i Nashville innan han trejdades till Philadelphia Flyers. Det blev även spel i Arizona, Columbus, Florida och St. Louis.

Sin offensivt sett bästa säsong upplevde han med Florida 2013/14 då han svarade för 15 mål och 37 poäng på 76 matcher.

After 15 seasons and a stellar #NHL and international hockey career, @ScottieUpshall has announced his retirement.



Congratulations to Scottie, a great player and a welcome addition to our #TradeCentre coverage!#TSNHockey pic.twitter.com/glF5Y3eWiP