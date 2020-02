Calgary har varit Mikael Backlunds hem sedan 2009 och just nu är den 30-årige centern inne på sin elfte säsong i Calgary Flames organisation.

För två år sedan skrev Backlund på ett nytt sexårskontrakt som påbörjades inför fjolårssäsongen, vilket innebär att 30-åringen har kontrakt till och med 2024 med Alberta-klubben.

Backlund kommer att vara 35 år när kontraktet går ut och i Hockeypuls Podcast berättar den Västeråsfostrade centern att det då kan bli en flytt hem till Sverige efter att kontraktet med Calgary löpt ut.

– Blir det Sverige direkt är det Västerås som gäller och som jag känner nu vill jag spela i VIK och avsluta karriären där. Sedan påverkar givetvis skador och hur man mår då.



"PLANEN ÄR ATT FLYTTA HEM"

En sak som är säker är att han i alla fall efter NHL-karriären kommer att flytta hem till Västerås. Sedan om det blir spel i stadens lag där och då är en annan fråga.

– Vi bygger vårt framtida hus där nu, som ska bli klart i vår. Planen är att flytta hem när vi är klara i Nordamerika, sedan får vi se om hur många år det blir. Om det blir ett till kontrakt eller om det här blir mitt sista. Det kanske blir ett annat stopp på vägen, som i Europa, också. Det stänger jag ingen dörr för. KHL lockar kanske inte, men Schweiz eller Tyskland, säger han.



Backlund hann spela två och en halv säsong i Västerås a-lag innan flyttlasset gick över till Nordamerika. I dag följer han laget på distans.

– Jag kollar hur det går för laget. Jag ser inte matcher online, men jag följer klubben via olika appar. Sedan träffar jag "Zäta", Paananen och resten när jag är där och kör på is under sommaren. De är jätteschyssta och det är alltid kul att få vara med. De har haft ett himla bra gäng under alla år skulle jag säga.