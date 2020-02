Henkes ryska kollega i bilolycka – blir borta i veckor

Det har varit en säsong av förändring i New York Rangers. Efter 15 år som förstakeeper i klubben har Henrik Lundqvist hastigt och olustigt halkat ned och blivit tredjemålvakt bakom den ryska duon Igor Sjestjorkin och Alexandar Georgijev.

Lundqvist har inte spelat i NHL sedan början av februari och har till och med fått finna sig i att inte vara ombytt i en match eftersom laget har rullat på tre målvakter. Sjestjorkin har varit den stora stjärnan sedan han lämnade AHL och kallades upp till NHL för spel med Rangers. I de nio matcher som 24-åringen har startat har Rangers vunnit åtta.

Men nu tvingas Sjestjorkin till ett ofrivilligt uppehåll.

Under söndagen var han och lagkamraten Pavel Butjnevitj inblandade i en bilolycka i Brooklyn. Sjestjorkin drabbades av en revbensfraktur medan Butjnevitj klarade sig utan skador.

Målvakten kommer därmed att bli borta under en överskådlig framtid. Klubben meddelar att Sjestjorkin kommer att undersökas igen "om några veckor" för att se om skadan har läkt ordentligt.

Henrik Lundqvist, som nu får chansen till mer speltid, har en räddningsprocent på 90,7 över 28 matcher den här säsongen. Georgijevs ligger 91,2 på lika många matcher medan Sjestjorkin har stoppat 94 procent av skotten under sina framträdanden i NHL.

NYR: Pavel Buchnevich and Igor Shesterkin in car accident last night. Buchnevich is day to day. Shesterkin non-displaced rib fracture, evaluated in a couple weeks.