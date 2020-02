Sparkades i förrgår – nu rycker NHL-klubbarna i backen

Efter att ha varit en följetong under säsongen fick soppan med Zach Bogosian sitt slut i fredags då det stod klart att han sparkats av Buffalo Sabres.

Detta efter att han tidigare under veckan skickats ned till AHL efter att ha gått igenom waivers. Bogosian ska då ha vägrat att infinna sig hos farmarlaget Rochester, vilket gav Buffalo möjligheten att sparka honom.

Sedan i fredags är Bogosian alltså klubblös, men backen verkar inte gå utan jobb speciellt länge. Enligt uppgifter till TSN:s insider Darren Dreger ska åtminstone sex lag vara intresserade av den storvuxne backens tjänster.

Dessa lag ska enligt Dreger vara Carolina, Pittsburgh, Arizona, Calgary, San Jose och Boston.

Bogosian draftades som tredje spelare totalt i NHL-draften 2008 av Atlanta Thrashers, före spelare som Alex Pietrangelo, Erik Karlsson och John Carlson. Under sina tolv säsonger i ligan har 29-åringen spelat 636 NHL-matcher, med 194 poäng som facit.

Bogosian is still considering options and Carolina, Pittsburgh and Arizona appear to be most interested. It’s believed Toronto’s interest has cooled a bit. Calgary, SJ and Boston also among the tire kickers. https://t.co/rKNRANlypf