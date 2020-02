Ryktas bort – i natt blev svensken hjälte för Rangers

Det var svenskarna som visade framfötterna för New York Rangers i natt.

Trots att Henrik Lundqvist återigen fick finna sig i att sitta på avbytarbänken var det svenskarna på isen som spelade huvudrollerna i Rangers 3–2-seger över San Jose Sharks.

BLEV TVÅMÅLSSKYTT

Mika Zibanejad stod för ett mål, samtidigt som landsmannen Jesper Fast blev tvåmålsskytt. Fast, som sitter på ett utgående kontrakt och därmed är ett namn som kan dyka upp i trejdrykten den här tiden på året, prickade in det avgörande 3–2-målet drygt sju minuter in den tredje perioden.

– Jag tryckte mig bara in på kassen. Jag tror jag högg på pucken tre gånger, så det var lite medstuds för mig, säger Fast till nhl.com.

Fast står nu noterad för 27 poäng (11+16) på 60 matcher för Rangers den här säsongen.

NY STORMATCH AV RYSSMÅLVAKTEN

I mål gjorde Igor Sjestjorkin återigen en storartad insats för Manhattan-laget, då han räddade 44 skott och därmed säkrade sin sjunde raka seger för Rangers.

– Det känns bra. Jag gillar när jag får mycket skott emot mig, men det spelar ingen roll hur mycket skott du ställs inför, du måste alltid vara förberedd och hjälpa laget att vinna, säger Sjestjorkin.

I och med segern ligger nu Rangers bara fyra poäng utanför en slutspelsplats i den östra konferensen.

New York Rangers – San Jose Sharks 3–2 (1–1, 1–1, 1–0)

New York: Jesper Fast 2 (11), Mika Zibanejad (28).

San Jose: Joe Thornton 2 (4).