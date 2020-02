”En organisation som inte var färdig för att spela i SHL”

ZÜRICH (HOCKEYSVERIGE.SE)

Innan transferfönstret stängde så värvade Oskarshamn in Richard Bachman för att förstärka på målvaktssidan. I samma veva så valde SHL-klubben att släppa keepern Fredrik Pettersson Wentzel till ZSC Lions.

– Det är fantastiskt här. Dom har full koll på läget med en stor organisation. Det är folk överallt och jag har fått jättebra hjälp med allt sedan jag kom ned. Det har varit jättebra än så länge, säger Pettersson Wentzel när hockeysverige.se träffar honom i Zürich.



Var det rörigt i Oskarshamn?

– Det har väl varit rörigt från starten på olika sätt. Det har väl nästan aldrig lugnat ned sig riktigt kan man väl säga. När det väl började lugna ned sig så kom (Thomas) Fröberg (general manager) in och då hände det grejer där istället. Så det har varit rörigt hela säsongen och det var en organisation som inte riktigt var färdig och på plats för att spela i SHL. Det är fullt förståeligt och det blir lätt så.



Har det varit svårt att prestera?

– Nja, absolut inte i början. Däremot tycker jag väl att sista månaden, två månaderna. Efter att dom sparkade Håkan (Åhlund, tidigare huvudtränare) och det var väldigt mycket media hela tiden. Det var väldigt många spelare in och spelare ut och där någonstans tycker jag väl själv i alla fall att… Jag tycker väl även att laget började tappa lite av det här trycket som vi hade under hösten när vi hela tiden slog underifrån och vi hittade mycket energi i det.

– Det är klart att när gruppen hela tiden ruckas på och det kommer in nya spelare och spelare lämnar då är det helt plötsligt en ny grupp som ska göra det här ihop och där någonstans tyckte jag väl att sakta men säkert började tappa lite energi och prestera på isen.



"HAR ALLT ATT VINNA"

I ZSC Lions blir ”PW” en försäkring till deras övriga målvaktsbesättning som har varit skadedrabbad. Bland annat är förre Skellefteåstjärnan Joni Ortio skadad just nu. Den svenske målvaktens kontrakt med den schweiziska storklubben gäller säsongen ut.



Vet du vad som händer nästa säsong?

– Nej, vi får väl se. För mig är det bara en stor uppsida att vara här och jag har allt att vinna på det. Får jag spela och gör det bra så vem vet vilka möjligheter det kan öppna upp. Det värsta som kan hända är att jag inte spelar och det tror jag inte heller stänger några valmöjligheter för mig i framtiden. Jag ser det som att jag har allt att vinna på att vara här och sedan får vi se vad som händer som sagt.



Tror du vi får se dig i SHL nästa säsong?

– Vi får se. Jag har faktiskt ingen aning just nu utan det här gick väldigt fort. Nu är allt fokus på att vara här och göra den här grejen så bra som möjligt. Vi får se om en månad eller två vad som händer nästa säsong.