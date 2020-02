Uppgifter: Kan trejda bort sin kapten

Mikko Koivu är redan en legendar i Minnesota Wild då han har var en riktigt kultbärare för klubben. Finländaren draftades av Wild 2001 som sjätte spelare totalt. Han tog klivet över till Nordamerika 2004 och gjorde sin första säsong i NHL 2005/2006.

Därefter har han blivit Minnesota trogen med 15 raka säsonger i klubben och han har även varit lagkapten för Wild i elva raka säsonger.

Nu kommer dock uppgifter som säger att 36-åringen kan vara på väg bort från klubben innan Trade Deadline. Enligt Michael Russo, som är Minnesota Wild-reporter för The Athletic, har klubbens GM Bill Guerin frågat Koivu om han skulle kunna tänka sig att häva sin "no trade-klausul" som just nu förhindrar finländaren från att bytas bort från Minnesota.

VILL VINNA STANLEY CUP

Koivu sägs endast vara intresserad av att lämna Wild för ett topplag som har stor chans att vinna Stanley Cup. Han har dock inte lämnat sitt beslut än och enligt Russo har GM Guerin satt upp en deadline på 48 timmar där den 36-årige kaptenen måste fatta ett beslut om han vill stanna i klubben eller inte.

Finländaren har spelat 1019 NHL-matcher och stått för 203 mål och 500 assist för totalt 703 poäng, alla i Minnesota Wild.

Minnesota Wild ryktas bli en av de stora "säljarna" vid Trade Deadline och general managern Bill Guerin uppges ha flera bollar i luften när det kommer till potentiella trejder. Bland annat svensken Jonas Brodin, backen Matt Dumba och lagets målkung Zach Parise uppges hänga löst inför måndagens deadline.