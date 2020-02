Ex-stjärnan snart tillbaka efter timeouten: ”Det har varit tufft”

Bobby Ryan tog en timeout från hockeyn och gick med i NHL/NHLPA:s hjälpprogram för att komma i bukt med sitt alkoholmissbruk. Nu är han tillbaka i träning med Ottawa Senators och öppnar upp om sin tuffa tid.

– Det har varit kämpigt under perioder men alla har varit väldigt stöttande, säger Ryan till en samlad mediekår.

I november tog Bobby Ryan en timeout från ishockeyn för att gå in i NHL:s hjälpprogram. Därefter har den tidigare stjärnan varit i rehabilitering.

Nu är han tillbaka i träning med Ottawa Senators och berättar om sitt alkoholmissbruk och vad som fick honom att söka hjälp.

– Jag antar att det går att kalla det för en panikattack. Det var mer av en insikt att vägen jag vandrade inte hade något bra slut i tunnelns ände. Det var inte bara med det professionella heller påverkade även mitt personliga liv, säger 32-årige Ryan i en öppen och ärlig intervju med en samlad mediekår.

Bobby Ryan har varit i närheten av laget sedan december och har under helgen varit tillbaka i träning för Ottawa.

– Det har varit tufft. Det har blivit lättare desto mer integrerad man har blivit. Bara att få vara runt killarna har hjälpt. Första månaden var väldigt svår och sedan kommer man tillbaka och försöker ta bäbissteg hela tiden.



Han har gjort framsteg hela tiden och förväntas kunna göra NHL-comeback inom de närmsta veckorna.

– Det går jättebra. Jag har varit tillbaka här sedan december i viss kapacitet och jag har varit här mer och mer. Jag gör stora framsteg. Det har varit kämpigt under perioder men alla har varit väldigt stöttande och min återhämtning har varit en process och något som varit lärorikt för mig. Jag har kommit en lång bit på vägen och jag fortsätter att bli bättre för varje dag.

– Utanför rinken har min fru varit en riktig stjärna som har tillåtit mig att göra det här. Hon har tagit på sig mer än vad hon förmodligen hade behövt göra men hon har varit helt otrolig.

Ryan draftades av Anaheim Ducks som tvåa i 2005 års draft och växte sedan ut till en stor stjärna för ankorna innan han trejdades till Ottawa Senators där han sakta men säkert har börjat prestera sämre och sämre på isen och hoppas nu kunna komma tillbaka i bättre form efter att ha kommit i bukt med sitt alkoholmissbruk.

"I’m doing very, very well. It’s been trying at times but everybody’s been very supportive.”



Bobby Ryan spoke to the media today for the first time since entering the NHL/NHLPA player assistance program. pic.twitter.com/g65FjmZyeS