700 NHL-mål!

Efter att ha stått på 698 mål under lång tid satte han #699 tidigare i veckan och under lördagen sköt Alexander Ovetjkin sitt 700:e mål i NHL-karriären.

Fem minuter in i den tredje perioden, vid ställningen 2-1 till New Jersey Devils, klev han fram och skickade in ett slagskott i krysset för mål nummer 700. Efter fullträffen tömde Washington Capitals sin bänk och hela laget hoppade in på isen för att fira den mäktiga milstolpen med sin kapten. "Ovie" fick också en stående ovation från Devils fansen.

Den ryske storstjärnan är den blott åttonde spelaren i NHL:s historia att nå milstolpen 700 mål.

Welcome to the Club, @ovi8.



Alex Ovechkin is the second-youngest and second-fastest player in NHL history to reach the 700-goal milestone, behind only Wayne Gretzky in each category. #700vi#NHLStats: https://t.co/oV0wkYKbOH pic.twitter.com/kRV7BYRWef