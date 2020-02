”Tänker bevisa att jag hör hemma i SHL”

IF Malmö Redhawks

Han var en av Hockeyallsvenskans bästa backar och med 23,13 minuter i istid per match är han den spelare som snittade högst speltid per match i hela ligan.

Nu har Daniel Norbe kommit till SHL för spel i HV71 där det är mycket tuffare konkurrens om speltid på backsidan.

– Jag har inte kommit hit för att sitta på läktaren, säger 24-åringen till hockeysverige.se.



JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

HV71 och Örebro möttes i en ganska slätstruken match under torsdagskvällen där hemmalaget HV kunde vinna med 3-2 trots att man förlorade skotten med 33-15.

Det var dock en speciell match för Daniel Norbe. HV-nyförvärvet gjorde sin första match tillbaka i klubben efter fyra och en halv säsong i Hockeyallsvenskan.

– Det var riktigt skönt att få ta en trepoängare i första matchen här, speciellt efter den tuffa matchen vi hade i Växjö. Det här var en riktig krigarseger, säger Norbe till hockeysverige.se efter matchen.

24-åringen var uppsatt som sjundeback och kastades in i hetluften tidigt i matchen. Han landade till slut på 7,28 minuter i istid under matchen.

– Det hade varit lite jobbigt att stå och vänta i båset för länge så det var skönt att göra första bytet tidigt så att alla nerver släppte. Det blev några byten till efter det också vilket var roligt. Jag försökte bara spela enkelt i första matchen här och komma in i tempot och spelsystemet, det är ganska mycket nytt att ta med sig. Nu gäller det att bygga vidare på detta, säger han.

”SVÅRT ATT TACKA NEJ TILL SHL”

Daniel Norbe har tidigare spenderat en säsong som junior i HV71, 2014/15. Där fick han chansen att göra sin SHL-debut i oktober 2014. Nu, nästan fem och ett halvt år senare, stod han återigen på isen för en SHL-match.

– Det var ett tag sedan sist ja. Det var riktigt kul, något som man har velat göra länge, säger han och fortsätter:

– Första SHL-matchen var uppe i Skellefteå så det var speciellt att få spela här i Kinnarps Arena också. Det är alltid mycket folk och bra tryck här inne. Det var väldigt roligt att ta på sig HV-tröjan igen och få starta med en vinst här.

Han värvades till HV71 på transferfönstrets sista dag och menar att det var hektiskt att flytta från Blekinge till Småland.

– Det gick väldigt fort där. Direkt efter att jag spelade match med Karlskrona i fredags (för en vecka sedan), så ringde telefonen och då fick jag veta att det i princip var klart mellan klubbarna. Då var det bara upp till vad jag ville och det var inte ett svårt beslut att fatta.

Daniel Norbe fick göra sin comeback i HV-tröjan samtidigt som klubben hade retrokväll. Foto: Axel Boberg/Bildbyrån



De flesta allsvenska spelare som tar klivet till SHL gör det efter säsongen, hur kom det sig att du valde ta klivet redan nu?

– Jag kände att jag har haft en bra säsong i mig och att spela i SHL är något som jag har velat ett tag nu. Nu kände jag verkligen att jag fick chansen. Karlskrona gick med på det och HV visade intresse, då var det bara att ta tillvara på den här chansen och göra det så bra som möjligt.

– SHL är svårt att tacka nej till. Det gick väldigt fort. Jag sade ja, åkte hem för att packa och åkte ner hit till Jönköping direkt.

”FÅR TA TILLVARA PÅ ISTIDEN JAG FÅR”

Efter att ha krigat i Hockeyallsvenskan under flera år kom det stora genombrottet den här säsongen. Norbe har stått för 30 poäng på 46 matcher den här säsongen vilket är fjärde bäst bland ligans backar. Hans tio mål har även gett honom en andraplats i backarnas skytteliga.

Det som sticker ut mest är dock hans istid. Han har snittat 23,13 minuter per match i Karlskrona vilket är mest bland alla spelare i hela Hockeyallsvenskan. Nu kommer han dock till en klubb med sju andra backar som håller SHL-nivå, åtta om man räknar med Nils Andersson som nu är skadad.

Det kommer därför bli tuff konkurrens för Norbe att ens få speltid i HV71.

– Jag har precis gjort min andra match i SHL någonsin och det kommer att ta några matcher innan man kommer in i det och känner sig varm i kläderna. Det är mycket nytt här att lära sig och anpassa sig till ett nytt spelsystem. Jag försöker att lära mig så mycket som möjligt här varje dag, både på träning och match.

– Vi får se hur det blir med speltiden här, jag får försöka till tillvara på den istid jag får.

Daniel Norbe har varit en av Hockeyallsvenskan bästa offensiva backar den här säsongen..Foto: Magnus Lejhall/Bildbyrån



Känner du själv att det finns en risk för att du inte får den speltid du vill ha eller att du tvingas sitta på läktaren?

– Jag har inte kommit hit för att sitta på läktaren. Hur mycket speltid jag kommer att få är ingenting som jag har tänkt på. Jag ska komma hit och göra mitt bästa varje dag och sedan är det tränaren som bestämmer vilka som spelar och hur mycket alla spelar. Det är inget man kan gå runt och tänka på utan jag kommer köra stenhårt här varje dag.

MÅLET: BLI EN SHL-BACK

I Hockeyallsvenskan fick Norbe även ett stort förtroende i powerplay och var en av de bästa backarna i den spelformen. HV71 har dock ett glödhett powerplay för tillfället och det verkar bli svårt för nyförvärvet att ta plats i en av de två formationerna.

Kommer du att få ut tillräckligt av ditt offensiva spel även om du inte får spela powerplay?

– Det är väldigt skickliga spelare som vi har här i laget men man bara inte bara vara offensiv i powerplay utan det kan man vara i fem mot fem också. Det är ett spel som jag har utvecklat mycket de senaste åren, att våga hänga med i anfallen i fem mot fem, och det är något som jag kommer att fortsätta med här.

Daniel Norbe skrev på ett kontrakt för resten av årets säsong med HV71.

Hans ambitioner är dock glasklara. Han känner sig färdig med Hockeyallsvenskan och ska nu etablera sig som nu en SHL-back.

– Jag hoppas såklart att jag är kvar i den här ligan när nästa säsong börjar. Det är heller inget som jag vill tänka på. Nu har jag fått den här chansen och det är upp till mig att bevisa att jag hör hemma här i SHL och att jag klarar av att spela på denna nivå. Det kommer att bli många roliga matcher för mig här framöver, avslutar han.