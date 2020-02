Svenske backlöftet inblandad i stor NHL-trejd

En stor trejd i NHL genomförs under fredagskvällen.

Det är Boston Bruins som rustar för att slåss om Stanley Cup även den här säsongen. De har uppgetts vara ute efter Chris Kreider men väljer nu att plocka in tjecken Ondrej Kase från Anaheim Ducks.

I motsatt riktning går den oönskade veteranforwarden David Backes, ett val i första rundan av årets draft samt 20-årige svensken Axel Andersson.

Andersson draftades av Boston i andrarundan av 2018 års draft. I Sverige spelade han i Djurgårdens juniorlag och i fjol spelade han i Hockeyallsvenskan med Södertälje. Den här säsongen har 20-åringen spelat i den kanadensiska juniorligan QMJHL med Moncton Wildcats. Där har han stått för 22 poäng på 41 matcher från sin backposition.

Ondrej Kase är storebror till den förre Morastjärnan David Kase. Ondrej Kase draftades av Anaheim Ducks i sjunderundan 2014 och har visat sig bli ett fynd för Ducks och blivit lite av en joker på forwardssidan. Han fick sitt genombrott 2017/18 då han sköt 20 mål och 38 poäng på 66 matcher. Han förstärker nu ett redan starkt Boston.

35-årige David Backes har spelat nästan 1000 matcher i NHL men har haft svårt att ta plats i Boston de senaste åren. Tidigare den här säsongen skickades han ner till AHL men parterna kom överens om att Backes inte skulle spela i farmarligan. Han sitter på ett stort kontrakt, sex miljoner dollar per säsong, i jämförelse med vad han har producerat de senaste säsongerna.

